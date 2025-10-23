La verità nel suo telefono Garlasco cosa emerge su Andrea Sempio dalle ultime indagini

La riapertura del caso Garlasco, a diciotto anni dal delitto di via Pascoli, continua a scuotere l’opinione pubblica e a riportare alla ribalta uno dei misteri giudiziari più discussi d’Italia. Dopo l’assoluzione definitiva di Alberto Stasi, ora l’attenzione degli inquirenti è concentrata su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, che si trova formalmente indagato per omicidio volontario. La Procura di Pavia, sotto la direzione del sostituto procuratore generale, ha deciso di riesaminare tutte le tracce biologiche e i reperti custoditi nei laboratori dal 2007, in particolare quelli che riguardano il materiale genetico rinvenuto sotto le unghie della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

