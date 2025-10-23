La verità di Tiziano Ferro nel disco Sono un grande

A tre anni dal suo ultimo disco Tiziano Ferro torna con “Sono un grande”, un album con 10 tracce in cui sono raccolti gli ultimi due anni della sua vita. Due anni intensi, di sofferenze, scanditi anche dal divorzio dal marito Victor Allen e nel corso dei quali ha dovuto ricostruire la sua nuova. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondisci con queste news

Dolore e canzoni, la verità di Tiziano Ferro: “Avevo bisogno di liberarmi” - X Vai su X

Oggi la spesa da Eurospin doveva essere “light”… niente dolci, eravamo a dieta. Ma diciamoci la verità: i pasticciotti Tiziano non contano come dolci… contano come felicità! Li trovi già pronti al banco gastronomia Eurospin in Puglia, Basilicata e Calabri - facebook.com Vai su Facebook

Tiziano Ferro: “Due anni di disastro, tra attacchi di panico e terapia di coppia. I figli? Ho la custodia, ma non vorrei portarli via dagli Usa" - Il cantautore esce con il nuovo disco 'Sono un grande' e si racconta al Corriere: "I miei genitori erano poveri, ho dormito in camera con loro ... Come scrive msn.com

Tiziano Ferro si rimette al mondo con “Sono un grande”. Un nuovo inizio dopo «due anni disastrosi» - Dopo anni «disastrosi» e un divorzio difficile, Tiziano Ferro torna a fare quello che sa fare meglio: raccontarsi attraverso la musica ... Riporta iodonna.it

Tiziano Ferro torna con “Sono un grande”: un album-confessione - Dopo un periodo segnato da difficoltà personali, Tiziano Ferro torna a raccontarsi attraverso la musica con il ... Scrive cataniaoggi.it