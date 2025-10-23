La vera storia del carretto siciliano

Quando nasca il carretto siciliano non lo sappiamo. Certamente nella nostra Isola, sin dal medioevo e anche prima, venivano utilizzati i carri per il trasporto di uomini e cose. Quello che però mancavano, allora come ora, erano le strade. I romani avevano curato tanto la manutenzione stradale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

