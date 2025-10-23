La Varese City Run è internazionale Ai Giardini atleti da tutto il mondo

Saranno 18 le nazioni rappresentate dai runner al via della Varese City Run 2025. Sotto l’arco dello start domenica ci saranno infatti atleti provenienti da Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Colombia, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, India, Italia, Giamaica, Libano, Olanda, Polonia, Svizzera, Ucraina e Kenya. Un respiro internazionale per la sesta edizione dell’evento promosso da Sport Più, che prevede un programma di tre giorni tra sport e festa per la città. Si parte domani con le Pulciniadi che coinvolgeranno in piazza Repubblica 500 bambini delle scuole dell’infanzia che si cimenteranno in diverse discipline sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

