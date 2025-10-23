La truppa dell’ex Sassuolo Dionisi I toscani stentano Ma guai a sottovalutarli
Sarà un Empoli da non sottovalutare quello che domani sera scenderà al Braglia per l’anticipo della nona giornata di serie B. Non devono trarre in inganno i soli 10 punti messi in carniere che collocano i biancazzurri attualmente al tredicesimo posto in classifica: i toscani, infatti, dati a inizio torneo tra i favoriti per una pronta risalita nella massima serie, dopo la gestione Pagliuca, durata sette giornate, ora sono guidati dall’ex Sassuolo Dionisi, tornato dove aveva già raccolto grandi risultati, come la promozione in A nella stagione 202021, prima di passare sulla panchina del Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
