La troupe di Chi l’ha visto arriva in Brianza | si cerca Nicola Salinetti

Monzatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Nicola Salinetti, 39enne residente a Garbagnate Milanese e originario della provincia di Sondrio, si sono perse le tracce da domenica 21 settembre.Ieri mattina, mercoledì 22 ottobre, la madre di Salinetti assieme alla troupe televisiva di Chi l’ha visto sono arrivati a Limbiate e sono stati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

