La troupe di Chi l’ha visto arriva in Brianza | si cerca Nicola Salinetti
Di Nicola Salinetti, 39enne residente a Garbagnate Milanese e originario della provincia di Sondrio, si sono perse le tracce da domenica 21 settembre.Ieri mattina, mercoledì 22 ottobre, la madre di Salinetti assieme alla troupe televisiva di Chi l’ha visto sono arrivati a Limbiate e sono stati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Aiutiamo a ritrovare Nicola Salinetti Questa mattina, il Comune di Limbiate ha ricevuto la visita della troupe della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" e della madre di Nicola Salinetti, un uomo di 39 anni scomparso da Garbagnate Milanese (MI) lo scorso 21 - facebook.com Vai su Facebook