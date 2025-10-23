Patricia Sala racconta come lo sport le abbia fornito la forza per affrontare e superare il tumore al seno, diventando un'ispirazione per la promozione della prevenzione e della salute. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

© Donnemagazine.it - La Trasformazione di Patricia Sala: Come lo Sport Ha Rivoluzionato la Sua Vita Dopo il Tumore al Seno