La tragedia di Porto Corsini L’aggressione è stata filmata le immagini confermano l’accusa

Esistono immagini dell’aggressione costata la vita a Edi Giachi, il 70enne morto in ospedale al quarto giorno di agonia dopo essere stato travolto sotto casa sua giovedì notte a Porto Corsini dall’auto del 37enne Carlo Piccolo. Le ha captate la telecamera laterale di sicurezza installata nell’abitazione del defunto. La loro analisi al momento sembra confermare la ricostruzione accusatoria: quella che va verso un investimento volontario. Tanto che il 37enne, in custodia cautelare in carcere dopo la convalida dell’arresto dei carabinieri, deve rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Porto Corsini. L’aggressione è stata filmata, le immagini confermano l’accusa

