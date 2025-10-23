La torta avvelenata | quel biglietto nell' auto di Morcaldi L' urlo prima di uccidere la ex | È casa mia

"La torta avvelenata". Un titolo enigmatico su un biglietto ritrovato in auto. Era rivolto, secondo chi indaga, alla ex moglie Luciana Ronchi, uccisa a 62 anni a coltellate, e al figlio. Luigi Morcaldi, fino a tre anni fa compagno della vittima, sarebbe scattato per "rabbia e frustrazione". Ma, come sempre avviene in questi casi, in un contesto di violenza ritenuta normale: "Le davo qualche sventolone, cioè schiaffi, mai una cosa che ha superato il limite, mai sputato addosso - ha detto ai pubblici ministeri - almeno che mi ricordi, spintoni sì, non ricordo se è mai caduta per terra, mai una cosa che esce del sangue, solo scaramucce, cose normali". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

