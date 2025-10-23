La torta avvelenata | quel biglietto contro moglie e figlio ritrovato nell' auto di Morcaldi

"La torta avvelenata". È il titolo di uno scritto ritrovato nell'auto di Luigi Morcaldi che si rivolge "all'ex moglie", la 62enne Luciana Ronchi uccisa ieri a Milano con 14 coltellate, e al "figlio", riversando su loro la sua "rabbia e frustrazione". È quanto emerge dal fermo di indiziato di delitto del 64enne disoccupato, accusato di omicidio volontario aggravato. Il foglio è stato ritrovato dagli agenti della polizia locale sulla Ford Focus grigia di proprietà della sorella di Morcaldi individuata mercoledì pomeriggio in un parcheggio di via Ornato nei pressi del Parco Nord. Poco fa è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola: "È stata colpita con 14 coltellate e con "particolare accanimento al volto" Luciana Ronchi, la 62enne uccisa ieri a Milano dall'ex compagno Luigi Morcaldi in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

