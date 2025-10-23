La testa di cazzo colpisce ancora! Ad Arezzo tornano i sacchi della morte e nessuno muove un dito ma si tappa il naso

Arezzo, periferia della “città che profuma di cultura” — ma solo se tappi il naso con lo scotch. Dopo il ritrovamento del luglio scorso, quando un’anima pia trovò un sacco nero col cadavere d’un povero cane (o quel che ne restava), ecco che stamattina — a pochi metri di distanza — la testa di cazzo di turno ha deciso di rilanciare! Altro sacco, altra puzza, altra macelleria da incubo: pezzi di carne in putrefazione, forse una cucciolata, buttata nel fosso come immondizia. Chi ha avuto la sventura di aprire il sacco ha fatto giusto in tempo a girarsi per non vomitare come una fontana. Qualcuno ha chiamato la municipale, che — con la solerzia di un bradipo in ferie — ha risposto: “Ci mandi una mail, è proprietà privata, non possiamo intervenire. 🔗 Leggi su Lortica.it

