La scelta del governo Meloni di mettere mano agli utili delle istituzioni finanziarie italiane per contribuire a finanziare una manovra sostanzialmente orientata a un paradigma di austerità è l’ultimo capitolo di un risiko che ha spesso visto l’esecutivo mettersi di traverso con le major del sistema bancario e assicurativo. Il governo vuole far cassa con le banche. La ratio di fondo seguita dal ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti è stata orientata all’aumento temporaneo dell’aggravio fiscale sugli istituti, ma al contempo è stata sostenuta da una narrazione politica, alimentata soprattutto da Matteo Salvini (vicepremier e segretario della Lega di cui Giorgetti è membro) presentante le nuove tasse come una sostanziale scelta di giustizia contro dei profitti eccessivi e ingiustificati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La tassa sulle banche è l’ultima partita tra finanza e governo Meloni