La tassa in più sui dividendi da partecipazioni può allontanare molti investimenti dall’Italia
Negli ultimi dieci anni si sente sempre più spesso parlare, anche in Italia, di Family Office, cioè di strutture che si occupano della longevità dei patrimoni delle famiglie, anche organizzando gli. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Cambia, in manovra, la disciplina sulla distribuzione e la tassazione dei dividendi e Assoholding esprime tutti i suoi dubbi sulla nuova struttura che dovrebbe entrare in vigore insieme alla legge di bilancio 2026. In una nota, l’associazione che riunisce le holdi - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Forza Italia: "No alla modifica della tassazione sui dividendi'. Grave arretramento rispetto alla coerenza del sistema tributario $ANSA - X Vai su X
La tassa in più sui dividendi da partecipazioni può allontanare molti investimenti dall'Italia - Ma una normativa inserita nella legge di Bilancio in discussione in questi giorni rischia di minare la stabili ... Riporta ilfoglio.it
Manovra, la nuova tassa sui dividendi per chi ha partecipazioni inferiori al 10% vale 1 miliardo all’anno - Parte del mondo politico e del mercato si schiera contro la norma che alza il prelievo sulle cedole: danneggia la competitività dell’Italia. Da milanofinanza.it
Tassazione dividendi partecipazioni inferiori al 10 percento novità imposta utili al 24 percento - aumento della tassazione sui dividendi per partecipazioni inferiori al 10%La Manovra Finanziaria 2026 introduce novità sostanziali relative alla tassa ... assodigitale.it scrive