la svolta tecnologica di combattenti ed estremisti

Il denominatore comune è tecnologia: internet, social network, intelligenza artificiale. L'innovazione per diffondere propaganda, per arruolare, per espandersi. Da al Qaida all'Isis, fino alla jihad islamica e Hamas: le organizzazioni terroristiche sono sempre più connesse, l'high-tech al servizio soprattutto di combattenti ed estremisti molto giovani, che come la maggior parte dei giovani nel mondo, sono inchiodati ai dispositivi personali, seppur per altri motivi: bastano ormai chat e piattaforme, mouse e tastiera per diffondere testi e materiale audio-video inneggianti al martirio e alla lotta armata contro i nemici dell'islam.

