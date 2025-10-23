La svolta tecnologica di combattenti ed estremisti
Il denominatore comune è tecnologia: internet, social network, intelligenza artificiale. L'innovazione per diffondere propaganda, per arruolare, per espandersi. Da al Qaida all'Isis, fino alla jihad islamica e Hamas: le organizzazioni terroristiche sono sempre più connesse, l'high-tech al servizio soprattutto di combattenti ed estremisti molto giovani, che come la maggior parte dei giovani nel mondo, sono inchiodati ai dispositivi personali, seppur per altri motivi: bastano ormai chat e piattaforme, mouse e tastiera per diffondere testi e materiale audio-video inneggianti al martirio e alla lotta armata contro i nemici dell'islam. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Si è svolta la seconda edizione di innovationT. Riflessioni e spunti sulla tecnologia al servizio della sicurezza Digitalizzazione ed evoluzione tecnologica, se ben comprese e utilizzate, possono davvero aiutare a ridurre l’incidentalità e rendere più sicuro il tr - facebook.com Vai su Facebook
Smart city, la svolta edge per l’intelligenza urbana: addio ai silos! #Cloudera #smartcity #IBM #intelligenzaartificiale #BigData #EdgeComputing #IoT - X Vai su X