La svolta nel dialogo tra cattolici e anglicani non convince tutti i britannici E c' è chi chiede a re Carlo III di abdicare a favore di un vero protestante
I l momento è storico. Per la prima volta in 500 anni, un re anglicano e un papa cattolico si inginocchiano per pregare assieme nella Cappella Sistina. Un evento che non avviene dal 1535, quando Enrico VIII diede inizio a un doloroso scisma che separò le due chiese. Mezzo millennio dopo, re Carlo III ha voluto segnare una svolta. Il monarca che ha fatto del dialogo interreligioso uno dei punti di forza del suo regno, vuole un riavvicinarsi delle due fedi. Ma in patria non trova tutti d’accordo. Perché la preghiera di Re Carlo e Papa Leone XIV è destinata a entrare nella Storia X Re Carlo III accusato di aver dimenticato la promessa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
