Oltre ottocento scienziati e personaggi pubblici hanno firmato una dichiarazione del Future of Life Institute chiedendo di sospendere lo sviluppo della superintelligenza artificiale (cosa significa? È semplicemente l'effetto di Sora 2 e di Sam Altman?), "finché non ci sarà consenso scientifico sul fatto che possa essere realizzata in modo controllato e sicuro e finché non ci sarà il sostegno pubblico". Tra i firmatari figurano Steve Wozniak, Geoffrey Hinton, Steve Bannon, Susan Rice, Paolo Benanti, il principe Harry e Meghan Markle. Una lista talmente eterogenea da sembrare scritta da un algoritmo in crisi di identità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La superintelligenza ha bisogno di un limite