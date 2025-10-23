La star festeggia il suo 45esimo compleanno indossando abiti d' archivio Dior Givenchy e look gotico-punk

L uci, flash e un pizzico di magia vintage. Così Kim Kardashian ha celebrato il suo 45esimo compleanno al celebre cabaret Crazy Horse. Dopo il perizoma con “cespuglio” di Skims, Kim torna a fra parlare di sé con i suoi look. L’influencer ha trasformato la serata in una vera passerella indossando due abiti d’archivio: pezzi iconici che parlano di eleganza, audacia e passione per l’haute couture. Dopo l’abito Dior azzurro ghiaccio per la première parigina della sua prossima serie televisiva su Disney+, All’s Fair, Kim ha scelto un Givenchy oro by McQueen: teatrale e irresistibilmente scenografico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

