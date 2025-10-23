La squadra di Paola Iezzi a X Factor | è lei la favorita alla vittoria finale?

Milano, 23 ottobre 2025 – Cominciano i Live di X Factor 2025 e il pensiero non può che correre alla povera Paola Iezzi che nella passata edizione del talent show prodotto da Fremantle per Sky ha dovuto assistere senza concorrenti alle fasi finali del programma. La sua, infatti, era stata la prima squadra a perdere tutti gli artisti in gara. Succederà la stessa cosa anche in questa edizione? Difficilmente, vista la caratura della squadra che ha a disposizione. Perché la squadra di Paola Iezzi per i Live di X Factor 2025 è oggettivamente composta da tre teste di serie. In qualsiasi altra edizione del talent show condotto da Giorgia, tanto Vincenzo Viscardi quanto Roberta Scandurra e Mayu Lucisano sarebbero stati protagonisti.

