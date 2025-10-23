Milano, 23 ottobre 2025 – La squadra di Francesco Gabbani ai Live di X Factor 2025 può regalare grandi gioie al proprio coach e a tutto lo staff che si occupa delle esibizioni del talent show condotto da Giorgia e prodotto da Fremantle per Sky. Il programma, in onda ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now, entra nella fase caldissima dei Live e ogni giudice ha avuto la possibilità di scegliere tre concorrenti sui quali puntare. Francesco Gabbani è il volto nuovo fra i giudici della diciannovesima edizione del programma e ha scelto di giocarsi l’X Pass puntando su un vero cavallo di ragazza: quel Piercesare Fagioli, in arte PierC, che ha fatto commuovere pubblico e giudici – soprattutto Paola Iezzi, va sottolineato – durante ogni tappa delle selezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La squadra di Francesco Gabbani: perché può vincere X Factor 2025