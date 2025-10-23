La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025 | i favoriti alla finale

Milano, 23 ottobre 2025 –  Achille Lauro arriva ai Live di X Factor 2025 con una squadra molto interessante, anche se non senza qualche interrogativo. E l’interrogativo principale ha una qualifica e un nome: la band dei Copper Jitters. La band milanese è stata protagonista di un’esibizione disastrosa ai Last Call e quindi è chiamata a dare prova di professionalità e concentrazione ai Live. La squadra di Achille Lauro si presenta particolarmente variegata e questo può rappresentare un punto di forza importante nel corso della cavalcata che porterà concorrenti e coach alla finale di giovedì 4 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

