La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025 | i favoriti alla finale

Milano, 23 ottobre 2025 – Achille Lauro arriva ai Live di X Factor 2025 con una squadra molto interessante, anche se non senza qualche interrogativo. E l’interrogativo principale ha una qualifica e un nome: la band dei Copper Jitters. La band milanese è stata protagonista di un’esibizione disastrosa ai Last Call e quindi è chiamata a dare prova di professionalità e concentrazione ai Live. La squadra di Achille Lauro si presenta particolarmente variegata e questo può rappresentare un punto di forza importante nel corso della cavalcata che porterà concorrenti e coach alla finale di giovedì 4 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025: i favoriti alla finale

Scopri altri approfondimenti

Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ogni squadra da portare ai Live - facebook.com Vai su Facebook

SENATOOO, vi presentiamo la squadra di Achille Lauro Non perdere i LIVE di #XF2025 ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. - X Vai su X

La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025: i favoriti alla finale - Chi sono i concorrenti che il cantautore romano schiera per cercare di vincere la dicannovesima edizione del talent show di Sky ... Da msn.com

X Factor 2025, les jeux sont faits: tra i fischi per Achille Lauro, ecco le squadre dei 4 giudici - Alle Last Call di X Factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici. Da amica.it

SQUADRE X FACTOR 2025 E CONCORRENTI AI LIVE: CHI SONO?/ Le scelte di Gabbani e Achille Lauro - Come sono composte le squadre di X Factor 2025 e chi sono i concorrenti ai Live: ecco le scelte di Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Gabbani ... Secondo ilsussidiario.net