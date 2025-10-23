Una sconfitta che non fa così male, pur se la classifica di Champions piange e al momento racconta di due soli punti in tre partite. La Juventus torna battuta da Madrid (1-0), ma ritrova un minimo di autostima: il crollo al cospetto dei galacticos non c'è stato e, se il match fosse finito in parità, non sarebbe stato uno scandalo. L'esperimento di Como, con la difesa a quattro, non trova seguito al Bernabeu: Tudor torna allo schieramento a tre, rimette Vlahovic al centro dell'attacco e spedisce in panchina Locatelli per dare più sostanza al centrocampo con McKennie e Koopmeiners. Il Real schiera l'ex milanista Brahim Diaz sull'esterno destro e ovviamente non prescinde da Mbappè e Vinicius: i blancos cominciano piano, di contro, la Juve ha testa e gamba giuste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Signora ci prova