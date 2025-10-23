la sicurezza su dinner in the sky in aula sfilano i dipendenti

BELLAGIO Accusata di una serie di omissioni relative alla formazione e alla sicurezza dei dipendenti, è comparsa ieri davanti al giudice monocratico di Como Ana Maria Bercea, romena di 36 anni residente a Riccione, titolare della piattaforma utilizzata per l’iniziativa " Dinner in the sky ", un elevatore su cui è installato un ristorante che consente di pranzare e cenare a 50 metri di altezza. A settembre 2021 era stata messa sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Como, "per tutela dell’incolumità dei lavoratori, dei clienti e dei passanti", che avevano svolto una verifica a Bellagio, dove l’impianto era stato installato sul Lungolago Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

