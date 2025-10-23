La Sicilia protagonista alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum

L’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana partecipa anche quest’anno alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre, giunta alla sua XXVII edizione. L’evento, tra i più prestigiosi del settore, rappresenta un punto di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

