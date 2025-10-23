La sfortuna ferroviaria non esiste

Moroni Lunedì 6 ottobre ero in stazione a Tradate. È successo che un uomo era sui binari a Novate Milanese, come annunciato dall’altoparlante, e quindi i treni provenienti da Milano sono stati sospesi o soppressi per circa un’ora. Pazienza. Una volta ripristinata la circolazione, ecco che a Tradate arriva un treno che ferma in tutte le stazioni. Però, da Malnate a Varese e oltre la linea è a binario unico, come nel 1885. Quindi, una volta arrivati a Malnate, c’è da dare la precedenza, ma con il caos che si è creato quella mattina il problema si è ulteriormente aggravato. A Malnate il mio treno diciamo che ha fatto sosta per un po’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it