La sferzata di Papa Leone ai sovranisti | Migranti trattati come spazzatura ora basta E qualcuno gli regala una kefiah

«Quando si formano cooperative e gruppi di lavoro per sfamare gli affamati, dare riparo ai senzatetto, soccorrere i naufraghi, prendersi cura dei bambini, creare posti di lavoro, accedere alla terra e costruire case, dobbiamo ricordarci che non si sta facendo ideologia, ma stiamo davvero vivendo il Vangelo». Lo ha detto Papa Leone XIV, parlando all’udienza dei movimenti popolari. Sono delegazioni di tutto il mondo formatesi nel 2014 su impulso di Bergoglio per «creare spazi di fraternità tra organizzazioni e movimenti di tutto il mondo». Impossibile non pensare a un riferimento alle ong che si occupano del soccorso in mare nel Mediterraneo, dopo che un giorno fa si è registrato un nuovo naufragio di persone migranti, al largo della Tunisia, con 40 morti tra cui neonati. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Preghiamo insieme con Papa Leone per la pace #franicolamonopoli #padrepiotv #padrepiosantuario #conventosantuariopadrepio #padrepio - facebook.com Vai su Facebook

La sferzata di Papa Leone ai sovranisti: «Migranti trattati come spazzatura, ora basta». E qualcuno gli regala una kefiah - Il monito del pontefice di fronte alle delegazioni nate con Francesco: «Diritto alla sovranità non giustifica trattare come spazzatura i vulnerabili» ... Secondo msn.com

Papa Leone XIV: “Troppi divari di reddito, guardate Elon Musk”. La lezione cristiana contro le ricchezze che i sovranisti continuano ad ignorare - Nella sua prima intervista da Pontefice, Papa Leone XIV ha messo in guardia contro l’enorme crescita delle disuguaglianze economiche, definendole una delle piaghe più gravi del nostro tempo. Segnala blitzquotidiano.it

Papa Leone: «La democrazia non è sempre soluzione perfetta. Nel mondo troppe disparità e Musk sarà il primo trilionario» - Alcuni giorni fa davanti ad un gruppo di vescovi Leone XIV si era lasciato andare ad una riflessione sul perchè fosse stato scelto proprio lui al conclave. Lo riporta ilmessaggero.it