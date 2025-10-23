La settimana più Buonissima di Torino

E’ iniziata martedì 21 e andrà avanti fino alla fine della settimana, a domenica 26, la quinta edizione di Buonissima a Torino, la manifestazione gastronomica ideata dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino assieme allo chef Matteo Baronetto. Dopo la parentesi estiva coincisa con la cerimonia dei World’s 50 Best Restaurants, la rassegna torna nella sua veste autunnale, con un calendario che promette numeri record: oltre cento chef da tutto il mondo, quindici format diversi, più di settanta location coinvolte e centoventi appuntamenti diffusi per la città. In cinque giorni si alterneranno cene, degustazioni e incontri che mescolano la cucina pop delle piole torinesi con l’alta gastronomia internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La settimana più Buonissima di Torino

