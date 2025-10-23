La serie animata di Legs Weaver in anteprima a Lucca Comics & Games 2025
In anteprima assoluta a Lucca Comics & Games 2025, Sergio Bonelli Editore presenterà il primo episodio della serie animata dedicata a Legs Weaver, storica eroina dell’universo Bonelli. Durante la manifestazione più importante in Italia e tra le principali al mondo per il fumetto, il gioco e l’entertainment, i visitatori potranno ammirare la prima puntata della produzione targata Bonelli e Rai Kids. Appuntamento per venerdì 31 ottobre, ore 17.30, all’Auditorium del Suffragio. A condurre l’evento saranno Virginia Benzi, fisica e divulgatrice nota online come “Quantum Girl” e Luca Del Savio, redattore capo centrale di Sergio Bonelli Editore e autore da anni della rubrica della posta di Nathan Never, AlfaCom. 🔗 Leggi su Screenworld.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’universo condiviso di Transformers, G.I. Joe e Void Rivals sbarcherà presto in TV con una serie animata per adulti prodotta da Skybound e Hasbro. Robert Kirkman e Joe Henderson uniscono le forze per dare vita all’Energon Universe Animato! - facebook.com Vai su Facebook
#nerdzone Nel franchise di @InazumaSeries, serie animata e videoludica di calcio, abbiamo potuto osservare e spesso amare tanti giocatori straordinari per le loro tecniche micidiali. Difficile decretare i 5 personaggi più forti. - X Vai su X
X-Men '97, i migliori episodi da guardare prima della nuova serie animata - Men '97 sta per arrivare su Disney+ ma se non avete mai visto la serie animata originale o non ve la ricordate bene, vi consigliamo i migliori episodi da riguardare per prepararvi al nuovo cartoon! Da movieplayer.it
Golden Axe diventerà una serie animata - È in arrivo la serie animata di Golden Axe, il celebre videogioco SEGA di fine anni '80: la prima stagione sarà composta da 10 episodi. Si legge su punto-informatico.it