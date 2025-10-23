La serie animata di Legs Weaver in anteprima a Lucca Comics & Games 2025

In anteprima assoluta a Lucca Comics & Games 2025, Sergio Bonelli Editore presenterà il primo episodio della serie animata dedicata a Legs Weaver, storica eroina dell’universo Bonelli. Durante la manifestazione più importante in Italia e tra le principali al mondo per il fumetto, il gioco e l’entertainment, i visitatori potranno ammirare la prima puntata della produzione targata Bonelli e Rai Kids. Appuntamento per venerdì 31 ottobre, ore 17.30, all’Auditorium del Suffragio. A condurre l’evento saranno Virginia Benzi, fisica e divulgatrice nota online come “Quantum Girl” e Luca Del Savio, redattore capo centrale di Sergio Bonelli Editore e autore da anni della rubrica della posta di Nathan Never, AlfaCom. 🔗 Leggi su Screenworld.it

