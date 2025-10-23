La Serie A ha dimenticato come si fa gol Ma all’estero? L’analisi nel video

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si segnano pochi gol nel campionato di Serie A in corso: record storico negativo nell'ultimo turno. Crescono i match che terminano 0-0. Nell'ultimo weekend di Serie A il nostro campionato ha realizzato un record negativo (appena 11 reti realizzate in 10 partite disputate) che conferma un trend critico alla voce "gol segnati". E in queste prime giornate gli 0-0 sono già stati 10, ben 8 in più - ad esempio - rispetto alla Liga spagnola. L'analisi in questo video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

la serie a ha dimenticato come si fa gol ma all8217estero l8217analisi nel video

© Pianetamilan.it - La Serie A ha dimenticato come si fa gol. Ma all’estero? L’analisi nel video

Approfondisci con queste news

serie ha dimenticato faSOCIAL – Ex Sampdoria, Fabio Quagliarella non ha dimenticato come si fa: il post - L'ex Sampdoria Fabio Quagliarella ha pubblicato sui social un'immagine che lo ritrae mentre si allena, il post che lo vede ... Scrive clubdoria46.it

serie ha dimenticato faLa Champions fa dimenticare il digiuno in Serie A: scorpacciata di gol da record nella terza giornata - della nuova formula “democratica”, capace di mettere di fronte squadre di livello molto diverso, m ... Riporta msn.com

serie ha dimenticato faSerie A - Napoli, le parole di Antonio Conte: "Buongiorno e Politano recuperati. Tour de force di 7 gare in 22 giorni, ruoteremo tutti" - Napoli, match valido per la settima giornata di campionato. Si legge su eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Ha Dimenticato Fa