La Serie A ha dimenticato come si fa gol Ma all’estero? L’analisi nel video
Si segnano pochi gol nel campionato di Serie A in corso: record storico negativo nell'ultimo turno. Crescono i match che terminano 0-0. Nell'ultimo weekend di Serie A il nostro campionato ha realizzato un record negativo (appena 11 reti realizzate in 10 partite disputate) che conferma un trend critico alla voce "gol segnati". E in queste prime giornate gli 0-0 sono già stati 10, ben 8 in più - ad esempio - rispetto alla Liga spagnola. L'analisi in questo video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
