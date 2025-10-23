La sede del Moto club Pontedera intitolata a Enio Franceschini

Pontedera, giovedì 23 ottobre 2025 – Il Moto Club Pontedera ricorda Enio Franceschini, scomparso alla fine di agosto, dedicandogli la sede sociale di Viale Italia a Pontedera. «In quei locali, ora frequentati dai soci del Moto Club, Enio, con la sua famiglia, ha gestito per decenni il Bar La Loggia divenendo un punto di riferimento per l’intero quartiere. Enio è inoltre sempre stato animatore del Moto Club, ricoprendo per un decennio la carica di presidente anche durante i festeggiamenti per i 90 anni del sodalizio, nel 2017. In quel bar si svolgevano le riunioni del Moto Club, si pianificavano gli eventi e le manifestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sede del Moto club Pontedera intitolata a Enio Franceschini

Leggi anche questi approfondimenti

Scopri la nostra SEDE CENTRALE in Via di Boccea 589 - 00166 - Roma #BM store #bocceamoto #moto #bmstore - facebook.com Vai su Facebook

La sede del Moto club Pontedera intitolata a Enio Franceschini - In occasione del premio Mazzinghi, il pluricampione del mondo di motociclismo Giacomo Agostini, farà visita ai locali di viale Italia ... lanazione.it scrive

La Città dei motori ha una sede. Riaperti i locali dell’ex bar La Loggia - Pontedera diventa Città dei Motori con la sede dedicata che riunisce appassionati e club locali, pronti per inaugurare e partecipare a eventi motoristici. Scrive lanazione.it