La scuderia Movisport saluta con due hurrà
Chiusura di stagione con il botto per la scuderia reggiana di rally Movisport che a Sanremo ha inanellato un doppio colpo nell’ultima tappa del calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Con la seconda posizione acquisita dietro al campione uscente Crugnola, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, con la Skoda Fabia RS di Delta Rally gommata Pirelli, si sono aggiudicati il titolo piloti, che per il driver trevigiano ha voluto dire la cinquina di scudetti, al termine di una stagione assai tirata e ricca di suspence. Un secondo posto finale ottenuto con caparbietà e sangue freddo nel settimo e ultimo round stagionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Good night from Rallye Sanremo, Sanremo Rally Storico, Rally delle Palme, Coppa dei Fiori! A domani #GBBASSOFFICIAL Lorenzo Granai Rally Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Škoda Motorsport - Delta Rally Movisport - facebook.com Vai su Facebook
La scuderia Movisport saluta con due hurrà - Chiusura di stagione con il botto per la scuderia reggiana di rally Movisport che a Sanremo ha inanellato un doppio colpo nell’ultima tappa del calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it