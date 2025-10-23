Chiusura di stagione con il botto per la scuderia reggiana di rally Movisport che a Sanremo ha inanellato un doppio colpo nell’ultima tappa del calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Con la seconda posizione acquisita dietro al campione uscente Crugnola, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, con la Skoda Fabia RS di Delta Rally gommata Pirelli, si sono aggiudicati il titolo piloti, che per il driver trevigiano ha voluto dire la cinquina di scudetti, al termine di una stagione assai tirata e ricca di suspence. Un secondo posto finale ottenuto con caparbietà e sangue freddo nel settimo e ultimo round stagionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scuderia Movisport saluta con due hurrà