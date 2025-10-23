La scomunica che diede il via allo scisma della Chiesa Anglicana
Fu lanciata da papa Paolo III Farnese contro il re d’Inghilterra Enrico VIII nel 1533. Il sovrano voleva divorziare da Caterina d’Aragona per sposare Anna Bolena ma il pontefice negò l’autorizzazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
