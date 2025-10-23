San Miniato (Pisa), 23 ottobre 2025 – Il caso, avvolto nel mistero, ha attirato anche l’attenzione della trasmissione “ Chi l’ha visto? ”, che – si apprende – ha rilanciato l’ appello dei parenti. Un caso che tiene con il fiato sospeso terre lontane: la Toscana, dove Piera Pinna vive da tanti anni a San Miniato e ha un’azienda agricola, e la Sardegna, di cui la 69enne è originaria. Infatti c’è grande apprensione a Bosa e in Planargia per le sorti di Piera, scomparsa lo scorso 21 settembre nei boschi di Medicina di Pescia – come riporta La Nuova Sardegna –. I familiari, che vivono nella città del Temo, anche nelle ultime ore hanno lanciato svariati appelli sui social per tenere alta l’attenzione sul caso: “Le nostre vite sono state sconvolte dalla notizia che nessuno vorrebbe ricevere – ha scritto una delle nipoti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scomparsa di Piera nel bosco. “Le nostre vite sono sconvolte”