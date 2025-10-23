L’algoritmo dell’indignazione, si sa, è uno strumento molto complesso da decifrare e il suo funzionamento spesso ricorda quello dei lampioni delle città trasandate: sfarfallano, si accendono e si s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La scomparsa delle flotille per la pace