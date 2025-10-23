La scomparsa delle flotille per la pace
L’algoritmo dell’indignazione, si sa, è uno strumento molto complesso da decifrare e il suo funzionamento spesso ricorda quello dei lampioni delle città trasandate: sfarfallano, si accendono e si s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
La scomparsa delle flotille per la pace - La tregua in medio oriente ha disorientato i pacifisti abituati a salpare solo quando vi è l’occidente da denigrare. Secondo ilfoglio.it
Scomparsa dai radar. Anche Spezia dice no all’attracco della Severn: "Siamo un porto di pace" - La nave statunitense respinta dai livornesi non è più tracciata sui siti. Scrive lanazione.it