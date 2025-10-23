‘La scodata’ di De Chiesa | Se non sarà al 100% non credo che Brignone farà le Olimpiadi Goggia antagonista di Gut-Behrami

Torna la rubrica con Paolo De Chiesa, campione della ‘Valanga Azzurra’ negli anni ’70 e poi apprezzato da decenni come giornalista in RAI, che ci terrà compagnia per tutto l’inverno. CALENDARIO DI COPPA DEL MONDO CHE SFAVORISCE I DISCESISTI?. Organizzare giganti e slalom è molto più semplice, per le discese è molto più complicato, perché servono piste e allestimenti diversi. Un gap di due gare tecniche in più ci sta, se poi si acuisce perché le discese vengono annullate a causa di maltempo o mancanza di neve, pazienza. Oggi per vincere la Coppa del Mondo servono comunque tre specialità. Trovo normale questo lieve sbilanciamento per le discipline tecniche, con le quali ti copri anche le spalle, perché sai che è più probabile svolgerle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Se non sarà al 100%, non credo che Brignone farà le Olimpiadi. Goggia antagonista di Gut-Behrami”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Paolo De Chiesa: «La mia ex mi ha sparato al volto. Eravamo a casa di gente famosa, ho coperto tutti, alla fine l'ho pagata io» - Paolo De Chiesa, giornalista, commentatore Rai ed ex "valanga azzurra" dello sci, ha raccontato un episodio che gli ha completamente sconvolto la vita: un colpo "accidentale" di pistola in pieno volto ... Riporta leggo.it

Paolo De Chiesa: “La mia fidanzata mi sparò, ho insabbiato e l’ho pagata. Mai una telefonata di scuse” - Paolo De Chiesa è un ex sciatore e da tanti anni è un apprezzatissimo commentatore tecnico della Rai, in assoluto uno dei più bravi. Si legge su fanpage.it

Paolo De Chiesa: «La mia ex mi ha sparato al volto. Eravamo a casa di gente famosa, ho coperto tutti, alla fine l'ho pagata io» - Paolo De Chiesa definisce «scandaloso» ciò che è successo alla giovane sciatrice della Nazionale. Secondo leggo.it