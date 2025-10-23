La scelta di Silvia che ha lasciato la città per vivere in montagna | Isolata ma mai sola

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 27 anni Silvia ha lasciato la città per realizzare un sogno: comprare una casa isolata sugli Appennini modenesi e trasformarla in un'azienda agricola. Oggi sta terminando i lavori di ristrutturazione de La Coccia, il rifugio che sta costruendo con le proprie mani. Ha raccontato a Fanpage cosa significa reinventarsi tra natura, fatica e libertà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

La scelta di Silvia che ha lasciato la città per vivere in montagna: “Isolata, ma mai sola” - Il suo progetto si basa proprio su questa scelta di vita che sicuramente richiede sacrifici e duro lavoro, ma riesce a creare anche un ... Lo riporta fanpage.it

Ricerca: «silvia mi ha lasciato» - Nell’era digitale e dei social network la fantascienza ha trovato un suo spazio che potremmo definire "quasi naturale". Secondo fantascienza.com

Ricerca: «silvia ha lasciato la casa» - Anche Fabio Calabrese (triestino, classe 1952), come Dario Tonani, è emerso dall’ondata del fandom degli anni Settanta, attestandosi poi come scrittore tra gli anni Ottanta e Novanta. Come scrive fantascienza.com

Cerca Video su questo argomento: Scelta Silvia Ha Lasciato