La sala riunioni del consiglio regionale sarà intitolata alla studentessa istriana vittima delle foibe Norma Cossetto

Accolta la proposta perché una sala delle riunioni del consiglio regionale venga intitolata a Norma Cossetto, al giovane studentessa israeliana medaglia d’oro al merito civile, vittima delle foibe e simbolo del martirio degli italiani dell’Istra, di Fiume e della Dalamazia. Lo fa sapere con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

