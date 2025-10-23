La Russa | Bene accordo Senato-La Sapienza per progetti innovativi

“Esprimo grande soddisfazione per il nuovo accordo quadro tra Senato della Repubblica e Università Sapienza di Roma, che intende realizzare forme di collaborazione avanzata per progetti innovativi nel campo dell'intelligenza artificiale, del diritto, dell'economia e della storia. L'obiettivo condiviso è la sinergia strategica tra scienza, università, mondo della ricerca e Parlamento per implementare lo sviluppo di attività e applicazioni negli ambiti dell'innovazione tecnologica e delle metodologie di supporto alla decisione pubblica, nell'ottica della valorizzazione dei risultati delle esperienze scientifiche e di modalità di accesso inclusive e comprensibili per la cittadinanza a piattaforme e informazioni, secondo modelli di comunicazione integrata e multilivello. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russa: "Bene accordo Senato-La Sapienza per progetti innovativi"

