La Ruota della Fortuna Gerry Scotti perde la pazienza | Una serata maledetta

È il ritorno di maggior successo della televisione degli ultimi anni. Ripescato da decenni dietro, la nuova Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti è amata e seguita come quella del grande Mike Bongiorno. Programma di punta di Canale 5, l’unico in grado di dare del filo da torcere ad Affari Tuoi, tiene incollati gli spettatori grazie ai suoi avvincenti giochi di cultura e bravura. La puntata di giovedì 23 ottobre ha accolto Tommaso Galvani, il professore riminese divenuto campione la sera prima. A sfidarlo per aggiudicarsi il ricco bottino da 100.000 euro, due avversari davvero temibili, Alessandra e Nicolò. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perde la pazienza: “Una serata maledetta”

