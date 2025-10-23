La Roma punta il Viktoria Plzen | vittoria necessaria anche per il Ranking UEFA

Quasi tutto pronto per la terza giornata della League Phase di Europa League, con la Roma impegnata contro il Viktoria Plzen, alle ore 21, allo Stadio Olimpico. Un match molto importante per la formazione di Gian Piero Gasperini, che dovrà tornare alla vittoria dopo la sconfitta nel secondo turno con il Lille. Una vittoria servirebbe non solo per la classifica europea, ma anche per il ranking UEFA, con l’Italia che non ha vissuto una due giorni di Champions esaltante. Italia all’ottavo posto. Nelle sfide disputatesi tra martedì e mercoledì, solamente l’Inter è riuscita a portare a casa i tre punti, mentre sono arrivati due pareggi per Juventus e Atalanta, e la clamorosa sconfitta subita dal Napoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

