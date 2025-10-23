La Roma punta il Viktoria Plzen | vittoria necessaria anche per il Ranking UEFA

Sololaroma.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi tutto pronto per la terza giornata della League Phase di Europa League, con la Roma impegnata contro il Viktoria Plzen, alle ore 21, allo Stadio Olimpico. Un match molto importante per la formazione di Gian Piero Gasperini, che dovrà tornare alla vittoria dopo la sconfitta nel secondo turno con il Lille. Una vittoria servirebbe non solo per la classifica europea, ma anche per il ranking UEFA, con l’Italia che non ha vissuto una due giorni di Champions esaltante. Italia all’ottavo posto. Nelle sfide disputatesi tra martedì e mercoledì, solamente l’Inter è riuscita a portare a casa i tre punti, mentre sono arrivati due pareggi per Juventus e Atalanta, e la clamorosa sconfitta subita dal Napoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

la roma punta il viktoria plzen vittoria necessaria anche per il ranking uefa

© Sololaroma.it - La Roma punta il Viktoria Plzen: vittoria necessaria anche per il Ranking UEFA

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma punta viktoria plzenRoma-Viktoria Plzen, dove vederla oggi in TV e streaming: Gasperini punta su Dovbyk, le formazioni - La Roma ospita il Viktoria Plzen per la terza partita della fase campionato di Europa League: dopo la sconfitta contro il Lille vuole tornare alla vittoria ... Come scrive fanpage.it

roma punta viktoria plzenDove vedere Roma-Viktoria Plzen oggi in tv: Gasperini a caccia del rilancio, annunciato il canale di stasera - La Roma ospita il Viktoria Plzen nella terza partita di Europa League e a pochi giorni dalla sconfitta di campionato contro l'Inter di Chivu. Segnala goal.com

roma punta viktoria plzenRoma-Viktoria Plzen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv l'Europa League in tempo reale - I giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano all'Olimpico la squadra ceca nel terzo turno della fase campionato ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Punta Viktoria Plzen