la rimpatriata a tavola a 65 anni dal diploma

Oggi hanno 84 anni, si diplomarono nel 1960 al Liceo scientifico Serpieri di Rimini. Si sono ritrovati a pranzo, a Misano Adriatico al ristorante Angelo Azzurro, Orfeo Silvagni, ingegnere di Savignano, Armando Semprini di Riccione, Bruno Zanotti di Santarcangelo di Romagna, Luigi Serpieri di Rimini e Giorgio Antoniucci originario di Sant’Angelo in Vado e oggi in California. Organizzatore il savignanese Orfeo Silvagni in occasione della visita in Italia del suo compagno di banco alle scuole superiori Giorgio Antoniucci. Racconta Orfeo Silvagni, stimato non solo di Savignano ma da Cesena a Rimini: "L’occasione è stata la venuta in Italia di Giorgio Antoniucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

