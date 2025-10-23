La rigenerazione di Porta Trento torna il mercato e la creatività di Borgo borotalco
Domenica 26 ottobre 2025, dalle 10 alle 18, via Bezzecca a Padova si animerà con il primo appuntamento di “Borgo Borotalco”, una rassegna che trasformerà la via in un borgo vivace e colorato tra artigianato, prodotti tipici, musica e laboratori.undefinedLa via che non ti aspettiUn’intera giornata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un ennesimo esempio di rigenerazione urbana, di spazi pubblici che prendono nuove forme e colori in Calabria : siamo a DIAMANTE, in Largo Savonarola, l'opera porta la firma di Cristian Joys Bovo, realizzato nell’ambito di FAC – Festival delle Arti e delle C - facebook.com Vai su Facebook