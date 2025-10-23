La rigenerazione di Porta Trento torna il mercato e la creatività di Borgo borotalco

Padovaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre 2025, dalle 10 alle 18, via Bezzecca a Padova si animerà con il primo appuntamento di “Borgo Borotalco”, una rassegna che trasformerà la via in un borgo vivace e colorato tra artigianato, prodotti tipici, musica e laboratori.undefinedLa via che non ti aspettiUn’intera giornata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

