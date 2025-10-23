La replica di Pignoli e Martelli sui disagi per i disabili nello stadio | La gestione degli accrediti e degli accessi è della Pescara Calcio

Ilpescara.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla questione degli accrediti e accessi allo stadio Adriatico Cornacchia per i disabili, è la società Pescara Calcio la responsabile, e comunque a breve si terrà un incontro per trovare soluzioni ai disagi. A dirlo gli assessori Martella e Pignoli dopo la denuncia del club Delfini Determinati”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

