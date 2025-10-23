Non è facile essere Camilla, regina consorte del Regno Unito. Innanzitutto perché tutti continuano a chiamarti Camilla Parker Bowles, cioé con il nome del primo marito, anche quando hai hai sposato il re d’Inghilterra. C’è poi la stampa che sta sempre lì, aspettando un passo falso, soprattutto in fatto di stile. E lei, con quel velo nero sormontato da un diadema di foglie nere intrecciate, ha fornito un ottimo motivo per far parlare di sé durante lo storico incontro con Papa Leone. Una foto storica. Del resto, la visita di Carlo e Camilla in Vaticano non era un evento facile da gestire: per la prima volta in cinque secoli un sovrano inglese, capo della Chiesa d’Inghilterra, ha pregato pubblicamente insieme a un Papa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La regina ha indossato il nero come da tradizione, ma la scelta del velo ha scatenato l'ironia online: è pronta per Halloween?