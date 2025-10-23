La regina ha indossato il nero come da tradizione ma la scelta del velo ha scatenato l' ironia online | è pronta per Halloween?
Non è facile essere Camilla, regina consorte del Regno Unito. Innanzitutto perché tutti continuano a chiamarti Camilla Parker Bowles, cioé con il nome del primo marito, anche quando hai hai sposato il re d’Inghilterra. C’è poi la stampa che sta sempre lì, aspettando un passo falso, soprattutto in fatto di stile. E lei, con quel velo nero sormontato da un diadema di foglie nere intrecciate, ha fornito un ottimo motivo per far parlare di sé durante lo storico incontro con Papa Leone. Una foto storica. Del resto, la visita di Carlo e Camilla in Vaticano non era un evento facile da gestire: per la prima volta in cinque secoli un sovrano inglese, capo della Chiesa d’Inghilterra, ha pregato pubblicamente insieme a un Papa. 🔗 Leggi su Amica.it
Altre letture consigliate
La Regina ha indossato un cappotto nero Fendi per l’udienza con Papa Leone XIV e abito verde bosco Prada per il colloquio con Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
La Regina ha indossato un cappotto nero Fendi per l’udienza con Papa Leone XIV e abito verde bosco Prada per il colloquio con Giorgia Meloni - X Vai su X
Camilla in nero per l’incontro col Papa: la regina onora il protocollo (con un tocco glamour) - Nel look l’omaggia al cerimoniale papale, declinato con estrema finezza. Come scrive quotidiano.net
La regina Camilla vestita di nero e con la mantiglia, il dress code perfetto per incontrare Papa Leone XIV - La sovrana ha preso il protocollo vaticano alla lettera, reinterpretando in chiave moderna il velo, con un occhio però rivolto al passato. Si legge su vanityfair.it
Perché la regina Camilla per incontrare Papa Leone XIV veste di nero (con la corona di foglie dark) - Il re Carlo III e la moglie Camilla hanno incontrato per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano: per quale motivo la regina si è vestita di nero (con ... Si legge su fanpage.it