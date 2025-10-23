La regina Camilla vestita di nero e con la mantiglia il dress code perfetto per incontrare Papa Leone XIV

La sovrana ha preso il protocollo vaticano alla lettera, reinterpretando in chiave moderna il velo, con un occhio però rivolto al passato. Il pezzo, destinato a fare la storia, è stato disegnato da Philip Treacy. Sull'abito creato da Fiona Clare spicca una spilla, una croce appartenuta alla regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La regina Camilla vestita di nero e con la mantiglia, il dress code perfetto per incontrare Papa Leone XIV

Contenuti che potrebbero interessarti

#NEWS - #ReCarlo e la regina #Camilla arrivati a #Roma: domani visita in #Vaticano e storica preghiera con #PapaLeoneXIV. L’aereo reale è atterrato all’aeroporto militare di #Ciampino, i sovrani alloggiano a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore bri - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - #ReCarlo e la regina #Camilla arrivati a #Roma: domani visita in #Vaticano e storica preghiera con #PapaLeoneXIV. L’aereo reale è atterrato all’aeroporto militare di #Ciampino, i sovrani alloggiano a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore bri - X Vai su X

Regina Camilla da Papa Leone XIV, il look: velo «da strega» e total black. Perché ha scelto un abito nero - C’è un modo tutto suo, ineguagliabile, che solo la regina Camilla ha di interpretare il rigore istituzionale con un guizzo personale. msn.com scrive

Re Carlo e Camilla in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... Da ilmessaggero.it

Re Carlo e Camilla arrivati in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... Riporta msn.com