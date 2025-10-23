La Rari Nantes Salerno strappa un punto prezioso a Palermo contro il TeLiMar
Serie A1 di pallanuoto: giallorossi della Rari Nantes Salerno fermano i siciliani sul 13-13, poi ko ai rigori. Mister Presciutti: “Grande prova di squadra”. La Rari Nantes Salerno conferma di essere una formazione capace di mettere in difficoltà chiunque. Dopo la vittoria nel derby contro il Posillipo, i giallorossi hanno conquistato un punto pesantissimo in . 🔗 Leggi su 2anews.it
