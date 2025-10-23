La quinta rottamazione non è un affare per lo Stato | perderà 778 milioni Cedolare secca alta solo se ci si affida a Booking & co Ecco a chi andrà lo sconto Irpef

La rottamazione quinquies contenuta nella legge di Bilancio 2026 farà perdere alle casse dello Stato 778 milioni di euro da qui al prossimo 2036. Lo certifica la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato spiegando come con l’adesione alla rottamazione lo Stato perderà nel 2026 1,477 miliardi di euro che sarebbero invece arrivati dalla riscossione ordinaria, perderà poi 613,76 milioni di euro nel 2027, altri 451,66 milioni di euro nel 2028 e 148,02 milioni di euro nel 2029. Tra il 2030 e il 2036 invece gli incassi dalla rottamazione saranno superiori a quelli che per quelle partite sarebbero arrivate dalle attività di riscossione ordinaria, ma il vantaggio non compenserà la perdita avvenuta negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Open.online