La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi.L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Giovedì $23ottobre $AllertaARANCIONE su settori di Liguria e Toscana $AllertaGIALLA in 12 regioni ?Piogge e venti forti al Centro-Nord Leggi l'avviso meteo del $22ottobre bit.ly/43tbant$protezionecivile - X Vai su X

Comune di Genova – Protezione Civile informa: AVVISO PER MAREGGIATA INTENSA per DOMANI 23/10/2025 E DOPODOMANI 24/10/2025 Entra in vigore l’ordinanza n.09/2017: •Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili •No balneazione/us - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo in Campania dalle 13 per temporali e raffiche di vento fino alle 7 di domani - Alle 13 di oggi giovedì 23 settembre scatta l'allerta meteo di colore giallo in Campania: temporali e raffiche di vento fino alle 7 di domani venerdì ... Secondo fanpage.it

Fulmini e temporali in Campania, oggi è allerta meteo - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un'allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. Si legge su ansa.it

Meteo Napoli, allerta gialla in Campania: previsti forti temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di ... Scrive msn.com