La protesta di Gianni Alemanno dal carcere | Detenuti senza materassi e cuscini Ogni settimana andrà peggio

"Mentre di nuovi posti in carcere non se ne vede l'ombra, la magistratura di sorveglianza continua a non far accedere le persone detenute alle pene alternative, e la percentuale del sovraffollamento aumenta inesorabilmente di settimana in settimana". Gianni Alemanno continua a denunciare la.

