La proposta di FareAmbiente per rendere Foggia più verde | un albero per ogni nuovo nato e ogni 18enne
Un albero per ogni nuovo nato e per ogni diciottenne. E' la proposta che FareAmbiente lancia al Comune di Foggia per rendere la città più verde, bella e salutare. Tale proposta integra il quadro normativo di riferimento (legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che conferma l’obbligo di mettere a dimora. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
