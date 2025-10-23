La Promessa anticipazioni spagnole | la vita di Jana appesa a un filo

Nuovi colpi di scena attendono i fans della soap spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, in onda tra qualche settimana su Rete 4, assisteremo a un evento straziante che avrà come protagonista Jana Exposito. La giovane moglie di Manuel verrà ritrovata in una pozza di sangue, e la sua vita sarà davvero appesa a un filo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa news: la rivelazione di Curro. La storyline prenderà il via nel momento in cui Curro de la Mata rivelerà ad Alonso di essere in realtà Marcos, ovvero il figlio che anni prima il marchese avrà avuto con Dolores. A quel punto il marito di Cruz non tarderà a scoprire che anche Jana è in realtà Mariana, la sorella del ragazzo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

